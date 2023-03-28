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البنتاغون: روسيا رفضت تبادل البيانات معنا بشأن معاهدة "ستارت"

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البنتاغون: روسيا رفضت تبادل البيانات معنا بشأن معاهدة
AFP
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن طلبت في 27 مارس من موسكو تبادل المعلومات بموجب معاهدة ستارت، لكنها "تلقت رفضا".

وأضاف البنتاغون أن الجانب الأمريكي لن ينقل البيانات إلى روسيا بموجب هذا الاتفاق بسبب "رفض" موسكو.

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ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها "ستارت -3".

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة "ستارت".

المصدر: نوفوستي

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