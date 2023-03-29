خبير من لوغانسك: كييف تستخدم معدات المزارعين الأوكرانيين بالقوة لنقل الذخيرة
Globallookpress Diego HerreraKeystone Press Agency
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صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو من جمهورية لوغانسك الشعبية بأن نظام كييف يستخدم معدات المزارعين الأوكرانيين بالقوة لنقل الذخيرة.
جاء ذلك وفق ما أدلى به ماروتشكو صباح اليوم الأربعاء، حيث تابع: "تحت ستار العمل الميداني الربيعي، يستخدم المسلحون الأوكرانيون شاحنات الحبوب لنقل الذخيرة في اتجاه كوبيانسك بمنطقة خاركوف. وأرغمت القوات الأوكرانية المزارعين على استخدام وسائل النقل الشخصية لنقل الحبوب والأسمدة، ويصادرون شاحناتهم لنقل الذخيرة".
المصدر: نوفوستي