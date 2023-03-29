مصدر: القوات الروسية تدمر مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية بالقرب من ماريينكا

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة "جنوب" للقوات الروسية، إيفان بيغما، بأن القوات الروسية دمرت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة مدينة دونيتسك.

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وقال بيغما في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الأربعاء: "في اتجاه مدينة دونيتسك بالقرب من التجمع السكني ماريينكا دمرت الوحدات الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية بدعم من المدفعية مجموعة تخريب واستطلاع للعدو يصل عدد أفرادها إلى 20 شخصا وهم على متن مركبات قتالية".

وأضاف أن مشغل طائرة مسيرة عثر على شاحنة صغيرة قامت بنقل الجنود والذخيرة إلى مواقع القوات الأوكرانية في منطقة قرية نوفوميخائلوفكا، متابعا: "تم تدمير هذه الشاحنة باستخدام مدافع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "مستا بي".

ودقق أنه تم أثناء إجراء الاستطلاع الجوي في منطقة مدينة دونيتسك العثور على مواقع لإطلاق النار من قاذفات قنابل آلية من طراز "أ غي أس-17" وناقلة جند مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية، مؤكدا تدميرها بنيران المدفعية ونظام الصواريخ المضادة للدبابات.

المصدر: تاس