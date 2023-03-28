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قديروف يعلن القضاء على مسلحين اثنين في مدينة غودرميس

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قديروف يعلن القضاء على مسلحين اثنين في مدينة غودرميس
RKadyrov_95
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، القضاء على مسلحين اثنين بعملية خاصة في مدينة غودرميس الشيشانية.

وقال قديروف: "قوات الأمن في جمهورية الشيشان تلقت معلومات  حول اثنين من المجرمين في إحدى مناطق غودرميس. تم تحديد مكانهما وتطويقهما. وخلال محاولتهما الفرار، ألقى المجرمان قنبلة يدوية باتجاه رجال الأمن الذين اضطروا للقضاء عليهما، فيما لم يصب أي من رجال الأمن أو المدنيين بجروح".

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وطلب قديروف عدم نشر الشائعات، قائلا: "هذه كل المعلومات. أطلب منكم عدم نشر الشائعات عن فلول عصابة اللصوص التي لم يتم القضاء عليها، وعن هجومهم المفاجئ على قوات الأمن وما إلى ذلك... تم كشف المجرمين والقضاء عليهما".

المصدر: "سبوتنيك"

 

 

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