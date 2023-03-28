قديروف: سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل في الحرب على الإرهاب في الشيشان

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن العدد الإجمالي لعناصر الشرطة ورجال الأمن والشخصيات العامة والدينية الذين قتلوا في الشيشان خلال مكافحة الإرهاب بلغ 3007 أشخاص.

وقال قديروف: "خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخنا، سلك الأبناء الحقيقيون للشعب الشيشاني الطريق النبيل والصعب في نفس الوقت إلى النضال ضد جميع أنواع العصابات. وبلغ العدد الإجمالي لعناصر الشرطة ورجال الأمن والشخصيات العامة والدينية ورجال الدولة في جمهورية الشيشان الذين قتلوا أثناء تأدية واجبهم الرسمي والمدني 3007 أشخاص".

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وأشار إلى أن الشيشان ستعتني دائما بأسر الضحايا.

وأضاف: "سنحاول التأكد من أنهم لا يحتاجون إلى أي شيء. هذا هو واجبنا المقدس".

وأكد أنه تم اليوم تسليم مساعدات مالية لعائلات موظفي وزارة الداخلية جمهورية الشيشان الروسية، ولعائلات موظفي الإدارة الشيشانية للحرس الوطني الذين قتلوا أثناء أداء واجباتهم الرسمية في مكافحة الإرهاب الدولي على أراضي جمهورية الشيشان.

المصدر: نوفوستي