بالفيديو.. محادثة غير عادية يتم فيها إعطاء تعليمات لبايدن

سجل صحفيون في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، محادثة غير عادية يتم فيها إعطاء تعليمات مفصلة للرئيس الأمريكي جو بايدن، من أحد مرافقيه خلال زيارته لمصنع لأشباه الموصلات.

وفي الفيديو، يقود أحد منظمي الحدث، الرئيس الأمريكي إلى منصة مؤقتة، ويعطي التعليمات على طول الطريق.

وقال لبايدن: "نعم يا سيدي، نحن نسير على المنحدر، يوجد عمال بالأسفل، يجب أن تقف على العلامة الزرقاء على اليسار، علامتك زرقاء".

ردا على ذلك، أكد بايدن أنه سيقف على العلامة الزرقاء.

وأصبح بايدن، الذي سيكمل 81 هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وهو يدخل بانتظام في مواقف سخيفة ويرتكب أخطاء غريبة، على سبيل المثال، يوم الأحد الماضي، لم يتمكن بايدن على الفور من إيجاد طريقه للخروج من المسرح بعد مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

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المصدر: نوفوستي