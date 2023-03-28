وسائل إعلام عبرية: الإمارات أعلنت أنها ستعترف برخص القيادة الإسرائيلية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإمارات أعلنت أنها ستعترف برخص السياقة الإسرائيلية في إطار عملية تدفعها وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ العام الماضي.

والاتفاق مع الإمارات سيتيح بشكل فوري للسياح ورجال الأعمال الإسرائيليين تأجير سيارات في الدولة الخليجية بعد استعراض رخصة سياقة سارية المفعول في إسرائيل.

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والاتفاق سار أيضا حيال سياح ورجال أعمال إماراتيين يزورون إسرائيل.

وبالإضافة ذلك سيتاح تحول رخص السياقة لرجال الأعمال الذين يعيشون في إسرائيل والامارات لفترة زمنية طويلة.

والاعتراف الرسمي من جانب الإمارات صدر يوم الاثنين، وأعلن أنه تم التوقيع بصورة نهائية على الخطوة التي دفعتها الأقسام الاقتصادية والتشريع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مع السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي ووزارة المواصلات التي عملت بصورة وثيقة مع الإماراتيين.

وسريان الاتفاق بخصوص الاعتراف المتبادل برخص السياقة هو لفترة غير محدودة.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين "دولة الإمارات من بين أفضل خمسة دول مفضلة للسائح الإسرائيلي، خصوصا بمناسبة عيد الفصح، هذه خطوة الاعتراف المتبادل برخص السياقة ستخفف كثيرا على السائح الإسرائيلي، وستخفف من البيروقراطية وهي شهادة إضافية على العلاقة الدافئة بين البلدين"، حسبما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

From today you can drive in the United Arab Emirates with an Israeli driver's license and you can drive in Israel with an Emirati driver's license. Drive carefully. 🇮🇱🕊️🇦🇪 @israelintheUAE@IsraelMFA — Ambassador Amir Hayek (@HayekAmir) March 28, 2023

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + "تويتر"