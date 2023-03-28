قناة فرنسية: عدد المشاركين في الاحتجاجات وصل إلى 740 ألف شخص

أفادت قناة BFM التلفزيونية نقلا عن وزارة الداخلية الفرنسية بأن حوالي 740 ألف شخص خرجوا إلى شوارع المدن الفرنسية اليوم الثلاثاء، للتعبير عن معارضتهم لإصلاح نظام التقاعد.

وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية في وقت سابق عدد المشاركين في التظاهرة الحالية بأكثر من 550 ألف شخص.

واندلعت في فرنسا مظاهرات بعد تبني مشروع قانون نظام التقاعد، ونظم المحتجون لمدة يومين على التوالي، تظاهرات في ساحة الكونكورد في باريس مقابل قصر بوربون، حيث تجتمع الجمعية الوطنية (البرلمان)، وتحولت المظاهرات إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

المصدر: نوفوستي