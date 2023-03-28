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فرنسا.. إغلاق برج إيفل بعد إعلان إدارته الانضمام إلى الإضراب

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فرنسا.. إغلاق برج إيفل بعد إعلان إدارته الانضمام إلى الإضراب
Legion-Media
عناصر من الشرطة الفرنسية
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أعلنت إدارة برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس إغلاق البرج بعد إضراب موظفيه، في اليوم العاشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.

وأفادت الإدارة في بيان: "نظرا لحركة الإضراب الوطني، فإن برج إيفل مغلق حاليا".

فرنسا.. إغلاق برج إيفل بعد إعلان إدارته الانضمام إلى الإضراب

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الوصول إلى الساحة الأمامية للبرج لا يزال متاحا.

وأشارت إلى أن البرج يوظف حوالي 350 شخصا، موضحة في السياق أن المعلم التاريخي من المتوقع أن يفتح للزوار يوم الأربعاء 29 مارس.

ومنذ بداية التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس، تم إغلاق النصب التذكارية والتاريخية عدة مرات بسبب الإضراب، علما أنه تم اليوم إغلاق قوس النصر وقصر فرساي ومتحف اللوفر أمام الزوار.

وانطلقت يوم الثلاثاء مظاهرات حاشدة في العديد من المدن الفرنسية الكبرى، احتجاجا على مخطط الحكومة تعديل نظام معاشات التقاعد.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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