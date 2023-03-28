رئيس وزراء إثيوبيا يعلن التواصل مع جماعة متمردة في أوروميا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن إدارته تحاول إجراء محادثات مع جماعة متمردة محظورة تنشط بشكل رئيسي في منطقة أوروميا المضطربة.

جاءت تصريحات أحمد للمشرعين بشأن التواصل مع جماعة "جيش تحرير أورومو" وسط جهود لتكرار عملية السلام بشأن الصراع في إقليم تيغراي الشمالي والتي شهدت توقيع اتفاق في نوفمبر الماضي لإنهاء القتال.

وبينما عبر عن أمله أن يدعم الإثيوبيون العملية، قال أحمد إن "الحكومة لديها مستوى عال من الاهتمام لحل هذا الصراع مع جيش تحرير أورومو بشروط سلمية... لقد تم تشكيل لجنة مكلفة بقيادة عملية السلام".

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وأضاف أحمد أنه "تم إجراء أكثر من 10 محاولات واتصالات مع جيش تحرير أورومو. المشكلة حتى الآن هي أنه لا توجد مجموعة مركزية، لذا فإن كل وحدة لديها أفكار ومواقف مختلفة...اللجنة تقود المحادثات وسنرى النتيجة معا".

وكان المتحدث باسم الجماعة المتمردة، عودة طربي، قال في 20 مارس عبر "تويتر" إن "التقارير الأخيرة عن الاجتماعات بين الجماعة والحكومة "كاذبة".

وفي بيان صدر في 18 فبراير الماضي، أشارت جماعة "جيش تحرير أورومو" إلى أن التواصل ممكن، ولكن من خلال "اتفاق وساطة" تنفذه وتضمنه الجهات الفاعلة المعنية.

تم تصنيف "جيش تحرير أورومو" على أنها جماعة إرهابية في إثيوبيا، واتهمتها الحكومة بتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق الأقليات العرقية، وخاصة الأمهرة، في منطقة أوروميا، أكبر الولايات الفيدرالية في البلاد.

المصدر: "أ ب"