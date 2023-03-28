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"فاينانشيال تايمز": كوريا الشمالية تعتزم استئناف النشاط الدبلوماسي

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RT
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قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن كوريا الشمالية تعتزم استئناف النشاط الدبلوماسي بعد إغلاق البلاد وعزلها بشكل محكم لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة: "تستعد كوريا الشمالية لاستئناف النشاط الدبلوماسي الخارجي. ويعمل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وبشكل تدريجي لإعادة فتح الدولة التي بقيت تحت عزلة قوية لمدة ثلاث سنوات خلال جائحة فيروس كورونا".

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ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن سلطات كوريا الشمالية ستقوم في الأشهر المقبلة بعملية تبديل لمبعوثيها في الخارج بعد تعليق كل سفر الدبلوماسيين تقريبا في عام 2020 بسبب كوفيد-19.

المصدر: نوفوستي

 

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