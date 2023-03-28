"صلوا!".. ترامب يعلق على قرار بوتين

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه ليس للأمريكيين سوى أن "يصلوا" بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس.

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ونقلت مجلة "نيوزويك" عن ترامب قوله: "لقد بدأت الرحلة! كما توقعت نحن الآن نلعب بـ"أشياء خطيرة". ونحن أنفسنا نتسبب في هذا الوضع - هذا ما يحدث عندما يدير أشخاص غير أكفاء حكومتك. كل ما يمكنني قوله الآن هو صلوا!".

والأسبوع الماضي، أعلن بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروس، حيث سيكتمل بحلول 1 يونيو المقبل بناء موقع تخزين للأسلحة النووية التكتيكية هناك.

المصدر: "نوفوستي"