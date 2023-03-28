نيبينزيا: مجلس الأمن الدولي سيناقش ملفي تصدير الأسلحة والشرق الأوسط

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن مجلس الأمن الدولي سيشهد في أبريل المقبل عدة جلسات مفصلية هامة، عندما تترأس روسيا رئاسة المجلس.

وأشار المندوب الروسي، في حديث مع الصحفيين، إلى أن هذه الجلسات ستخصص لبحث العديد من المواضيع ومن بينها، التعددية القطبية، والتسوية في الشرق الأوسط ومشكلة التصدير غير المنضبط للأسلحة.

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وأكد فاسيلي نيبينزيا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في بعض هذه الجلسات.

وأضاف المندوب الروسي: "النقاش حول التعددية القطبية في العالم المتنامي، والنقاش المفتوح حول الشرق الأوسط، وقبل ذلك سيتم بحث مشكلة صادرات الأسلحة غير المنضبطة - وسيعقد هذا الاجتماع في أوائل أبريل قبل وصول الوزير الروسي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان لافروف، قد حصل على التأشيرة الأمريكية للوصول إلى نيويورك، قال الممثل الدائم الروسي: "هذا واجب الولايات المتحدة، يجب عليهم إصدار تأشيرات للوفد الروسي".

المصدر: نوفوستي