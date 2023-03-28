انهيار الليكود والكتل اليمينية وصعود غانتس.. استطلاعات رأي تلخص المشهد في إسرائيل

أظهرت استطلاعات للرأي في إسرائيل نشرت ليل الاثنين، "انهيار الليكود إلى 25 مقعدا وخسارة الكتلة اليمينية 10 مقاعد على الأقل، فيما يصبح بيني غانتس أقوى بشكل ملحوظ".

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ووفق الاستطلاعات التي نشرتها "القناة 12"، فإن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يتراجع من 32 إلى 25 مقعدا في الكنيست، في حين تحصل كتلة "الصهيونية الدينية" على 12 مقعدا، وحزب "شاس" الحريدي على 10 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد. ليحصل بذلك ائتلاف نتنياهو الحالي على 54 مقعدا.

ولفت الاستطلاع إلى أن حزب "المعسكر الوطني" بزعامة غانتس سيعزز فرصه ليتجاوز حزب "ييش عتيد"، بحيث يحصل الأول على 23 مقعدا والثاني على 22، فيما يحصل حزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 6 مقاعد، والقائمة الموحدة على 5 مقاعد، وكذلك حزب "ميرتس" على 5 مقاعد، في حين يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 3.1% من أصوات الناخبين.

وبناء عليه، تحصل أحزاب الائتلاف الحكومي السابق على 61 عضو كنيست من أصل 120، فيما يحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، ويحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 2.1% من أصوات الناخبين.

وفي استطلاع نشرته قناة "كان 11"، يحصل الليكود على 25 عضو كنيست، فيما تحصل كتلة "الصهيونية الدينية" على 11 مقعدا، وحزب "شاس" على 10 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد. ليحصل بذلك ائتلاف نتنياهو الحالي على 53 مقعدا.

من جهة أخرى، يحصل "ييش عتيد" على 22 مقعدا، فيما يحصل "المعسكر الوطني" على 21 مقعدا، ويحصل حزب "يسرائيل بيتنا" على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة على 6 مقاعد، وحزب "ميرتس" على 4 مقاعد، كما يحصل حزب العمل على 4 مقاعد.

يأتي ذلك، عقب إعلان نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية المثيرة للجدل، لمنع اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، بعد احتجاجات غير مسبوقة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية