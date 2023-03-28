دبلوماسيون: المعارض الرواندي بول روسيسباغينا يصل قطر

وصل المعارض الرواندي بول روسيسباغينا الذي ينسب إليه الفضل بإنقاذ حياة المئات خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، الاثنين إلى قطر بعد 3 أيام من إطلاق سلطات بلاده سراحه.

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ومن المقرر أن يخضع المعارض البالغ 68 عاما لفحوص طبية وأن ينال قسطا من الراحة قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأربعاء، وفق ما قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.

وقال دبلوماسي يعمل في الدوحة إن روسيسباغينا الذي خفف الرئيس الرواندي بول كاغامي عقوبة السجن 25 عاما الصادرة بحقه، "يحتاج لعناية لكنه سيتابع طريقه الأربعاء إلى الولايات المتحدة".

لكن السلطات القطرية لم تعلن حتى الآن وصوله إلى البلاد.

وأطلق سراح روسيسباغينا في وقت متأخر الجمعة بعد قضائه 938 يوما في السجن، وذلك بموجب اتفاق توسطت فيه قطر بين الولايات المتحدة ورواندا.

وفي رسالة مؤرخة في أكتوبر عام 2022 نشرتها الحكومة الرواندية الجمعة، تعهد روسيسباغينا بالتخلي عن أي نشاط سياسي وقضاء بقية حياته في الولايات المتحدة مقابل العفو.

وكان روسيسباغينا مدير فندق في كيغالي، ويُنسب إليه الفضل في المساعدة في إنقاذ مئات الأرواح خلال الإبادة الجماعية العام 1994 التي قتل فيها نحو 800 ألف شخص. وأصبح الرجل الذي ألهمت قصته فيلم "فندق رواندا" عام 2004، من أشد المنتقدين لكاغامي، حتى أنه أنشأ حزبا سياسيا خاصا به.

وعام 1996 غادر روسيسباغينا رواندا إلى بلجيكا، لكن عائلته قالت إنه تعرض عام 2020 للخداع حيث ركب طائرة تم تحويل وجهتها إلى كيغالي.

وأدين روسيسباغينا في سبتمبر عام 2021 بدعم جماعة متمردة بعد محاكمة وصفها أنصاره بأنها صورية. وقالت عائلته إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.

وذكر مصدر مطلع أن المفاوضات لإطلاق سراحه بدأت نهاية عام 2022 وتم وضع اللمسات الأخيرة عليها الأسبوع الماضي عندما التقى كاغامي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

المصدر: أ ف ب