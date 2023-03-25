حياته ألهمت هوليوود.. الإفراج عن أبرز معارض في رواندا بوساطة قطرية

أعلن مسؤول أمريكي أن المعارض الرواندي بول روسيسباغينا الذي اعتقل بعد انتقاده الحكومة قد أطلق سراحه في وقت متأخر مساء الجمعة قبل عودته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

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وقال المسؤول الأمريكي إن روسيسباغينا الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة موجود "الآن في مقر السفير القطري في كيغالي".

يأتي ذلك، عقب إعلان المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن المعارض الرواندي سينقل إلى قطر التي توسطت للإفراج عنه، ثم إلى الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الرواندية أعلنت الجمعة أنها خففت عقوبة السجن الصادرة في حقه. وحكم على روسيسباغينا بالسجن 25 عاما في عام 2021 بتهم مرتبطة بـ"الإرهاب"، بعد محاكمة يقول أنصاره إن مخالفات قد اعترتها.

وكان الرئيس الرواندي بول كاغامي قال في مداخلة عبر الفيديو في مؤتمر في الدوحة هذا الشهر، إن بلاده تعمل على إنهاء مواجهة مع الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بشأن سجن منتقد للحكومة ألهمت حياته فيلما في هوليوود.

وقال كاغامي من دون تقديم أي التزام بالإفراج عن المعارض المريض البالغ من العمر 68 عاما، إن "هناك أمورا جارية" بشأن القضية.

كان روسيسباغينا مدير فندق في كيغالي وينسب إليه الفضل في المساعدة في إنقاذ مئات الأرواح خلال الإبادة الجماعية العام 1994 التي قتل فيها نحو 800 ألف شخص. وأصبح الرجل الذي ألهمت قصته فيلم "فندق رواندا" عام 2004، من أشد المنتقدين لكاغامي.

وقالت الولايات المتحدة إن روسيسباغينا الذي يحمل الجنسية البلجيكية وبطاقة الإقامة الخضراء الأمريكية، "احتجز ظلما" بعدما تم تحويل مسار طائرة كانت تقله إلى بوروندي، إلى رواندا في عام 2020.

واتهم بدعم جبهة التحرير الوطنية، وهي جماعة متمردة يلقى عليها باللوم في هجمات داخل رواندا في 2018 و2019 أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، وهو ما نفاه.

وكانت عائلته رفعت العام الماضي دعوى قضائية بقيمة 400 مليون دولار في الولايات المتحدة ضد كاغامي والحكومة الرواندية وشخصيات أخرى بزعم اختطافه وتعذيبه.

تعليقا على الإفراج عن روسيسباغينا، شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومتين الرواندية والقطرية، معربا عن سعادته، كما أشادت بلجيكا بـ"قرار الحكومة الرواندية". وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية في بيان "نأمل بأن يتم لم شمله بأسرته قريبا".

المصدر: أ ف ب