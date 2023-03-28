المتمردون يقتلون ما لا يقل عن 17 شخصا شرقي الكونغو

أعلنت الحكومية الكونغولية أن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا، على أيدي متمردين شرقي البلاد.

وصرح الكولونيل روفين مابيلا مفينياما لوكالة "أسوشيتد برس" عبر الهاتف أن الضحايا اختطفوا أثناء عبورهم على طريق ثم قتلوا على أيدي جماعة كوديكو في إقليم دجوغو في مقاطعة إيتوري خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال: "هاجم المتمردون ثلاث سيارات وأخذوها إلى بيتشي -معقلهم- في منطقة واليندو دجاتسي".

حاكم المنطقة أكد أنهم أعدموا 17 شخصا بينهم قائدي السيارات الثلاث. وقال مفينياما إن خضوع المنطقة لسيطرة ميليشيات المتمردين يجعل من الصعب التحقيق في الحادث.

ولا يزال القتال مستمرا بين ميليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو الديمقراطية" (كوديكو)، وهي رابطة فضفاضة لميليشيات عرقية مختلفة من الليندو، وبين ميليشيات (زائير) وهي جماعة من عرقية الهيما منذ عام 2017، لكن الاشتباكات تفاقمت مؤخرا.

قتل ما لا يقل عن 32 مدنيا على يد "كوديكو" الشهر الماضي، وفقا لمسؤولين محليين. وقالت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي إن الجماعة المتمردة تسعى لتوسيع مناطق سيطرتها وتهاجم المدنيين وجيش الكونغو وتفرض ضرائب على المجتمعات في المناطق التي تسيطر عليها.

المصدر: "أ ب"