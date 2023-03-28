زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر سليمان

أفاد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل بتسجيل زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزر سليمان.

وقال إن مركز الزلزال كان يقع على بعد 81 كيلومترا جنوب غرب مدينة بوال. وتقع البؤرة على عمق 80 كم.

وأشارت العالمة آنا دوبرينينا، السكرتير العلمي لمعهد قشرة الأرض التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، إلى أنه لا يجدر الحديث عن زيادة في النشاط الزلزالي، إلا أنه يمكن القول أن جميع الزلازل التي حدثت مؤخرا كانت على سطح اليابسة وليس في المناطق المغمورة بالمياه كما يحدث عادة.

المصدر: RT