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رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يتعهد بالاستمرار في دعم أوكرانيا

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رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يتعهد بالاستمرار في دعم أوكرانيا
AP Photo/Andreea Alexandru
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (يسار) والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس
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تعهد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بمواصلة دعم أوكرانيا، مضيفا أن قادة الاتحاد الأوروبي سيعملون على زيادة كبيرة في إنتاج الذخيرة في بلدانهم لإرسالها إلى كييف.

وفي مؤتمر صحفي أعقب لقاءه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في قصر كوتروسيني في بوخارست، قال ميشيل: "نؤكد مجددا دعمنا العسكري. اتفقنا الأسبوع الماضي، على تسليم مليون طلقة من الذخيرة إلى أوكرانيا بشكل عاجل. وسنزيد طاقتنا الإنتاجية بشكل كبير".

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وناقش الزعيمان دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، والقضايا الأمنية في مولدوفا، ومحاولة رومانيا للانضمام إلى منطقة الشنغن.

وكان وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي وافقوا خلال الأسبوع الماضي على خطة تسريع المفاوضات المباشرة مع مزودي الذخيرة الصناعيين في أوروبا، وهم يخططون لإرسال مليون طلقة إلى أوكرانيا في غضون الاثني عشر شهرا القادمة.

لكن عددا من أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يرغبون في المشاركة في نقل الذخيرة إلى أوكرانيا.

المصدر: "أ ب"

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