الاتحاد الأوروبي يترك لأعضائه قرار تزويد كييف بالمقاتلات

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ترك الاتحاد قرار استمرار تزويد كييف بالأسلحة، وتأمين المقاتلات لها إلى الدول الأعضاء.

إلى ذلك، رفض المسؤولان الأوروبيان التعليق على إمكانية مثل هذه الإمدادات.

ورد ميشيل على سؤال الصحفيين: "هذا قرار تم اتخاذه على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولذلك لا أنوي التعبير عن رأيي في هذا الأمر، ولكن بشكل عام، ليس سرا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم والمزيد من المعدات".

بدورها، أكدت فون دير لاين هذا الموقف وقالت: "هذا قرار سيادي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعليهم أن يقرروا ماذا وكيف سيقدمونها".

المصدر: نوفوستي