البرلمان الهنغاري يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو"

صادق البرلمان الهنغاري اليوم الاثنين بعد أشهر من التسويف، على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي البرلمان الذي يهيمن عليه حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، صوّتت أغلبية كبيرة (182 من أصل 199 نائبا) على انضمام هلسنكي إلى الحلف، بينما ستتمّ "لاحقا" مناقشة عضوية السويد بحسب حزب "فيدس" الحاكم.

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ومن أصل الأعضاء الـ30 في الحلف، صادقت 28 دولة على انضمام البلدين.

من جانب آخر، فان ستوكهولم قلقة أيضا من تأخر بودابست رغم الدعم الذي عبرت عنه حكومة أوربان رسميا.

ومع بدء الحرب الأزمة الأوكرانية، قرّرت فنلندا والسويد طي صفحة سياستهما القائمة على عدم الانحياز العسكري السارية منذ التسعينات، الموروثة من عقود من الحياد الإلزامي او الاختياري، عبر المطالبة بالانضمام الى حلف شمال الاطلسي في مايو 2022.

وأعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف مارس موافقته على انضمام فنلندا ومن المتوقع أن يتم التصويت على ذلك في البرلمان قريبا.

المصدر: أ ف ب