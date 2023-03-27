تركيا.. حزبان معارضان يطعنان بقبول طلب ترشح أردوغان

أعلن حزبا "الخير" القومي، و"الديمقراطية والتقدم" المعارضان في تركيا، أنهما سيعترضان لدى اللجنة العليا للانتخابات، على قبول ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح الحزبان اللذان يشكلان جزءا من تحالف المعارضة التركية، "تحالف الأمة"، أنهما سيعترضان على اعتبار أن ترشيح أردوغان هو الثالث وليس الثاني، بينما ينص الدستور على السماح لأي شخص بالترشح لفترتين رئاسيتين اثنتين فقط.

هذا ويعتبر التحالف الحاكم أردوغان، أن هذا هو الترشيح الثاني وليس الثالث، على اعتبار أن التحول للنظام الرئاسي في العام 2017 قد "صفر العداد" في الترشح للرئاسة، وعليه لا تحتسب فترة أردوغان الرئاسية التي بدأت في انتخابات 2014.

المصدر: RT