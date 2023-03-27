كييف: نعتبر بيلاروس دولة معتدية

قال عضو لجنة الأمن الوطني والدفاع بالبرلمان الأوكراني دافيد أراخاميا، إنه ليست لدى كييف أدلة على مشاركة بيلاروس في النزاع الأوكراني، وهذا لا يمنعها من اعتبار مينسك "معتدية".

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وأضاف في حديث لقناة "Sky News" البريطانية: "حتى الآن لم تكن لدينا أي أدلة... لعبور الحدود الأوكرانية من قبل الجنود البيلاروس".

وأوضح أن مسألة بيلاروس تعد "مسألة صعبة" بالنسبة لأوكرانيا، وذلك من جهة لأن الحديث يدور عن دولة مجاورة وعدم وجود أي أدلة على عبور القوات البيلاروسية لحدود أوكرانيا ومن جهة أخرى لأن كييف لا تزال تعتبر مينسك "معتدية" مثل موسكو، لأن "القوات الروسية تستخدم" أراضي بيلاروس "كقاعدة" لشن الهجوم.

ودقق أراخاميا أن أوكرانيا تتابع عن كثب ما يحدث في بيلاروس وتأمل بتغير السلطة في هذه الدولة، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيكون بإمكان كييف إقامة علاقات "جوار عادية" مع مينسك.

وأعلنت سلطات بيلاروس أكثر من مرة أنه لا يوجد جندي بيلاروسي واحد ولا قطعة واحدة من المعدات العسكرية البيلاروسية تشارك في العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سابقا، إنه مستعد للقتال مع الروس من أراضي بلاده في حالة واحدة فقط: إذا كان هناك عدوان على بيلاروس من جانب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي