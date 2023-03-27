ألبانيا.. قتيل بهجوم على قناة تلفزيونية

قتل حارس أمن ليل الأحد/ الاثنين في هجوم بسلاح أوتوماتيكي استهدف "توب تشانل" وهي أكبر محطة تلفزيونية خاصة في ألبانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأطلقت أعيرة نارية من بندقية كلاشنيكوف من سيارة خلال مرورها أمام مبنى التلفزيون، عند الساعة الأولى بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل الرجل البالغ من العمر 60 عاما.

وقالت الشرطة في بيان "الأشخاص الذين لم تحدد هويتهم بعد، أطلقوا أعيرة نارية من سلاح أوتوماتيكي باتجاه مبنى توب تشانل".

وندد رئيس الوزراء إدي راما ب"العدوان الإجرامي" وأعرب عن "تضامنه" مع موظفي القناة. ونددت كل الأحزاب السياسية بالهجوم أيضا.

المصدر: أ ف ب