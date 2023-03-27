بيسكوف يدحض خبر زيارة بوتين إلى تركيا

دحض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأنباء التي تحدثت عن زيارة قريبة سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال هل يجري العمل في مجال تحضير الزيارة: "لا".

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مصدر في ديوان الرئاسة التركية، الأنباء التي تحدثت عن زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا.

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صباح يوم الاثنين، ظهرت في عدد من وسائل الإعلام التركية أنباء عن زيارة محتملة للرئيس بوتين إلى أنقرة.

وأفادت صحيفة dikGAZETE، بأن الجانب التركي يستعد لزيارة بوتين، ولكن الموضوع لا يزال طي الكتمان.

ووفقا للصحيفة، سيناقش الرئيس الروسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مجموعة واسعة من القضايا وسيزور منطقة الزلازل المدمرة في جنوب شرق تركيا.

ويشار إلى وجود اتصالات دورية عبر الهاتف بين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ومنذ بداية هذا العام كانت هناك ست محادثات هاتفية بين الرئيسين، كان آخرها يوم السبت 25 مارس.

المصدر: وكالات

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