سلطات بوركينا فاسو تعلق بث قناة "فرانس 24"

علق المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو اليوم الاثنين بث قناة "فرانس 24" في البلاد، وذلك بعد أن بثت مقابلة مع زعيم تنظيم "القاعدة" في شمال إفريقيا.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري إنه "من خلال فتح شاشتها أمام زعيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، لا تعمل "فرانس 24" كوكالة اتصالات لهؤلاء الإرهابيين فحسب بل وتضفي.. شرعية للأعمال الإرهابية وخطاب الكراهية"، في إشارة إلى المقابلة التي أجرتها القناة في 6 مارس مع أبو عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وقال المتحدث جان إيمانويل ويدراوغو: "لذلك قررت الحكومة.. تعليق بث برامج "فرانس 24" على التراب الوطني إلى أجل غير مسمى".

وقال المجلس العسكري في بوركينا فاسو إنه سيواصل "الدفاع عن المصالح الحيوية لشعبنا ضد كل من يعمل كمكبر صوت للأعمال الإرهابية وخطاب الكراهية المثير للانقسام والذي يصدر عن الجماعات المسلحة".

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في أوائل ديسمبر، أوقف المجلس العسكري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا "راديو فرنسا الدولي" (RFI)، الذي ينتمي و"فرانس 24" إلى نفس المجموعة الإعلامية، متهما المحطة الإذاعية ببث "رسالة ترهيب" منسوبة إلى "زعيم إرهابي".

تم تعليق كل من RFI و "فرانس 24" في مالي المجاورة التي تقاتل مثل بوركينا فاسو، جماعات "جهادية".

وفي 19 فبراير أعلن جيش بوركينا فاسو انتهاء عمليات قوة "سابر" الفرنسية في البلاد، بعد 3 أسابيع من تنديد الحكومة الانتقالية باتفاقات الدفاع التي تربط البلدين.

المصدر: أ ف ب