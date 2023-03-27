الأمن البولندي يعتقل أجنبيا بتهمة التجسس لصالح روسيا

أفاد التلفزيون البولندي اليوم الاثنين، بأن جهاز مكافحة التجسس العسكري البولندي اعتقل أحد المواطنين الأجانب في غدانسك، واتهمه بالتجسس لصالح روسيا.

وأشارت القناة التلفزيونية، إلى أن المعتقل يتواجد في بولندا منذ يناير الماضي، ويواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

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ويزعم الأمن البولندي، بأن المعتقل كان مكلفا بجمع المعلومات عن مواقع البنية التحتية الحيوية في شمال بولندا. وتم القبض على الرجل في 21 مارس. وقررت المحكمة اعتقاله على ذمة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت غراجينا فافرينيوك المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في غدانسك، إن "المدعي العام وجه للمعتقل تهمة القيام بأنشطة تجسس لصالح الاستخبارات الروسية".

وفقا لها، اعترف المشتبه به أثناء الاستجواب، بممارسة نشاطات تجسسية وقدم التفاصيل للمحققين.

المصدر: تاس