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الولايات المتحدة توجه اتهاما بالتجسس الى مواطن روسي

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الولايات المتحدة توجه اتهاما بالتجسس الى مواطن روسي
Globallookpress
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه تهمة التجسس إلى المواطن الروسي سيرغي تشيركاسوف، إضافة إلى تهم الاحتيال.

وجاء في بيان للوزارة أن المواطن الروسي كان يحاول ممارسة نشاط "العميل الأجنبي" في الولايات المتحدة تحت اسم فيكتور مولر فيريرا، وبجواز سفر برازيلي.

ويتهم المواطن كذلك بعمليات الاحتيال مع تأشيرات الدخول والوسائل الالكترونية والبطاقات المصرفية.

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ويشار إلى أن تشيركاسوف وصل إلى الولايات المتحدة في عام 2018 قادما من البرازيل، ومارس نشاطه حتى مغادرته في 2020، وبعد ذلك واصل جمع المعلومات عن السياسات الخارجية الامريكية التي قدمها للاستخبارات الروسية، حسب ادعاء الجانب الأمريكي.

يذكر أن الخارجية الروسية كانت قد حذرت المواطنين الروس من الملاحقة المحتملة في الدول "غير الصديقة"، وخاصة الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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