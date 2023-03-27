قراء صحيفة صينية: ينتقدون سياسات حلف الناتو تجاه روسيا ويصفونها بـ "مزدوجة المعايير"

انتقد قراء صحيفة Guancha الصينية، رد حلف الناتو على تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس.

جاء ذلك عقب وصف المتحدثة باسم حلف الناتو، أوانا لونغيسكو، الخطاب النووي الروسي بأنه "خطير وغير مسؤول".

فكتب أحد المعلقين قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها حلف الناتو غطرسته ووقاحته".

وعلق آخر: "الناتو يدين روسيا لإمدادها بيلاروس بأسلحة نووية تكتيكية، لكن السؤال لماذا لا يدين ذات الحلف الولايات المتحدة وبريطانيا لإمدادهما أستراليا بالغواصات النووية؟".

وأضاف آخر: "تعمد الولايات المتحدة والغرب على ترهيب الضعفاء، لإخفاء خوفهما ممن هم أقوى منهم".

وقال آخر: "رد الفعل هذا دليل على أن روسيا تفعل الشيء الصحيح".

وخلص أحد القراء على أن "حلف الناتو يتناسى أفعاله، ويعتمد سياسته المعهودة المتمثلة بـ "ازدواجية المعايير".

المصدر: نوفوستي