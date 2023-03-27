بعد جدل إقالته.. قائد شرطة تل أبيب ينضم للاحتجاجات (فيديو)

بعد الجدل الواسع الذي أثارته إقالته من منصبه، انضم قائد شرطة تل أبيب،عامي أشاد، ليل الأحد/ الاثنين إلى التظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

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وخرج عشرات الآلاف للشوارع في أنحاء متفرقة من إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت الذي طالب أمس بوقف تشريع التعدلات القانونية المثيرة للجدل.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أصدر قرارا منذ قرابة أسبوعين بإقالة قائد شرطة تل أبيب عازيا السبب إلى تساهله مع المتظاهرين، لكن المستشارة القضائية للحكومة جمدت القرار معتبرة أنه ينطوي على أسباب سياسية.

وفرقت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم المتظاهرين بالقوة في تل أبيب، فيما رد المتظاهرون برشق عناصرها بالحجارة في مشهد غير مألوف في إسرائيل.

المصدر: RT