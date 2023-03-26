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القنصل الإسرائيلي في نيويورك يعلن استقالته احتجاجا على إقالة وزير الدفاع

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القنصل الإسرائيلي في نيويورك يعلن استقالته احتجاجا على إقالة وزير الدفاع
Globallookpress
القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك أساف زمير
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أعلن القنصل الإسرائيلي في نيويورك، أساف زمير، استقالته احتجاجا على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الاستمرار في تمثيل حكومة بنيامين نتنياهو.

وأعلن زمير يوم الأحد في تغريدة على "تويتر" "بقلبي حزين أكتب إليكم اليوم لإبلاغكم باستقالتي من منصب القنصل العام لإسرائيل في نيويورك.. لقد أقنعني قرار اليوم الخطير بإقالة وزير الدفاع بأنه لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة ".

وأضاف أن الإصلاح القضائي المقترح في البلاد، في رأيه، "يقوض" أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل.

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد دعوته إلى وقف الإصلاح القضائي المقترح الذي أثار انقسامات واحتجاجات على مستوى البلاد.

المصدر: وكالات

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