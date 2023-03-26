موسكو: مقومات الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي معدومة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن مقومات الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي الدولي، صارت معدومة.

وقال أوليانوف: "في الوقت الحاضر، المتطلبات الأساسية لعودة الحوار الروسي الأمريكي حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي غير مرئية".

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وأشار إلى أنه من أجل استئناف الحوار بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، من الضروري أن تتخلى واشنطن عن سياستها العدائية تجاه روسيا.

وأضاف: "في الظروف التي تضع فيها الولايات المتحدة أمام الغرب الجماعي بشكل مباشر مهمة إلحاق "هزيمة استراتيجية" ببلدنا، فإن "العمل كالمعتاد" في الأمور الاستراتيجية أمر مستحيل تماما".

المصدر: تاس