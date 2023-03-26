روسيا والصين تطرحان على مجلس الأمن مشروع قرار للتحقيق في تفجير "السيل الشمالي"

أعلنت روسيا والصين طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، ينص على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في تفجير أنابيب "السيل الشمالي".

ويقترح نص مشروع القرار، الذي سيعرض للتصويت يوم الإثنين، تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنشاء لجنة دولية مستقلة "لإجراء تحقيق شامل وشفاف ونزيه في جميع جوانب العمل التخريبي الذي لحق بخطي أنابيب "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" بما في ذلك تحديد الجناة والجهات الراعية والمنظمين لأعمال التخريب والمتواطئين معهم "

كما يقترح أن يختار غوتيريش المتخصّصين للّجنة، وفي حال تمّ تبنّي القرار، فسوف يتعيّن عليه تقديم توصيات بشأن الأساليب المقترحة لإنشائها في مهلة 30 يوما.

ويدعو مشروع القرار تدعو الدول التي تجري تحقيقات فيها في تفجيرات خطوط الأنابيب، للتعاون الكامل مع اللجنة وتبادل المعلومات معها، فضلا عن تشجّعها تلك البلدان على تبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة الآخرين.

يُشار إلى أن روسيا قامت بإعداد النسخة الأولى من القرار بشأن "السيل الشمالي" في نهاية فبراير الماضي ولكنها لم تطرحه فورا للتصويت، بل دعت دول مجلس الأمن لمناقشة متن الوثيقة.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى صعوبة كشف ملابسات تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي بمياه النرويج، معربا عن ثقته بظهور الحقيقة عاجلا أم آجلا حول هذا العمل التخريبي.

المصدر: تاس