مقتل شخصين بتحطم مروحية للشرطة في لويزيانا الأمريكية

لقي شرطيان حتفهما بتحطم مروحيتهما في حقل لقصب السكر في مدينة باتون روج، بولاية لويزيانا الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مروحية من طراز "روبنسون أر- 44"، انطلقت في الساعة الثانية صباحا للمساعدة في مطاردة ولكنها لم تعد.

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هذا ولم يُلاحظ اختفاء الطائرة لعدة ساعات، عندما انطلقت عملية بحث. وعثر على الحطام قبل الـ 11 صباحا. في حين لم يتم الكشف عن أسماء الضباط.

بدوره، قال رئيس البلدية شارون ويستون بروم عبر "تويتر": "بالنيابة عن مدينة باتون روغ، أتقدم بأحر التعازي لأسر وزملاء ضباط إدارة شرطة باتون روج الذي فقدوا حياتهم بشكل مأساوي."

كما لم يرد مسؤولو شرطة باتون روج على الفور على مكالمة لطلب التعقيب. وقال "المجلس الوطني لسلامة النقل" إنه يحقّق في الحادث.

المصدر: أ ب