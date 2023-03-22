الولايات المتحدة.. ضباط يضغطون على سجين بركبهم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة (فيديو)

أظهر فيديو التقطته كاميرا المراقبة اللحظات الأخيرة قبل وفاة إيرفو أوتينو (28 عاما) في مستشفى ولاية فرجينيا الأمريكية، بعد أن قام عناصر من الشرطة بتقييده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويظهر أوتينو مكبلا بالأغلال، بينما أدخله أفراد الشرطة كرها إلى غرفة. وبعد عدة دقائق، دحرج أوتينو على ظهره بينما بدا عديد من أفراد شرطة وآخرين يثبتونه باستخدام ركبهم، وبعد 15 دقيقة من تثبيته على الأرض، بدا أن جسد أوتينو لا يستجيب.

وقد جهت إلى سبعة من عناصر شرطة مقاطعة هنريكو وثلاثة من موظفي المستشفى تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.

Newly released video shows multiple people piling on top of 28-year-old Irvo Otieno, a mentally ill man who suffocated to death while in police custody. A grand jury has indicted the 10 people charged in his death. https://t.co/gKBVw8dJt5pic.twitter.com/GMHF5uPn0Y — CBS News (@CBSNews) March 21, 2023

المصدر:CNN