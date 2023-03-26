طهران: عبد اللهيان وبن فرحان يبحثان ترتيبات لقائهما في رمضان

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في حديث هاتفي اتفاق التطبيع بين البلدين، وترتيبات لقائهما في رمضان الجاري.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، يوم الأحد: "جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.. وبحث الوزيران آخر تطورات الاتفاق بين البلدين واجتماع وزراء خارجية البلدين، وناقشا اللقاء المشترك بينهما في شهر رمضان المبارك الجاري".

وأضافت الخارجية أن "الوزيرين ناقشا المسار البنّاء لمسير عودة العلاقات بين البلدين".

المصدر: سبوتنيك