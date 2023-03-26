تسرب حوالي 200 برميل نفط في بريطانيا

أفادت صحيفة "تلغراف" نقلا شركة Poole Harbour Commissionners بتسرب حوالي 200 برميل نفط في ميناء بول بمقاطعة دورست البريطانية.

وذكرت صحيفة "تلغراف" أنه تم الإعلان عن حادث خطير على خط أنابيب النفط الذي تشغله شركة Perenco.

وقالت شركة Poole Harbour Commissionners إنه يتم تقيم الوضع. ودعت الناس على عدم السباحة في الماء حتى إشعار آخر.

وأضافت: "يقدر أن ما يقرب من 200 برميل سائل نفطي تسربت في المياه في ميناء بول. يجب على كل من لامس السائل أن يغتسل على الفور بالماء والصابون".

المصدر: نوفوستي