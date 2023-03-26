 
مباشر

تسرب حوالي 200 برميل نفط في بريطانيا

أخبار العالم

تسرب حوالي 200 برميل نفط في بريطانيا
Globallookpress
تسرب نفط في البحر (صورة تعبيرية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v07p

أفادت صحيفة "تلغراف" نقلا شركة Poole Harbour Commissionners بتسرب حوالي 200 برميل نفط في ميناء بول بمقاطعة دورست البريطانية.

وذكرت صحيفة "تلغراف" أنه تم الإعلان عن حادث خطير على خط أنابيب النفط الذي تشغله شركة Perenco.

وقالت شركة Poole Harbour Commissionners إنه يتم تقيم الوضع. ودعت الناس على عدم السباحة في الماء حتى إشعار آخر.

وأضافت: "يقدر أن ما يقرب من 200 برميل سائل نفطي تسربت في المياه في ميناء بول. يجب على كل من لامس السائل أن يغتسل على الفور بالماء والصابون".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا