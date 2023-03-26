أكدت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، أن النزاع الذي تقوده الولايات المتحدة في أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي.

وعلقت تايلور غرين على اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استخدام اليوان الصيني في التسويات مع الدول الأخرى، قائلة: "إذا انهار الدولار، فإن أهالي الولايات المتحدة سيواجهون صعوبات مالية غير مسبوقة، وكل ذلك بسبب العسكريين الأمريكيين، مؤلفو الأزمة الأوكرانية".

وأشارت إلى أنه يجب أن تتوقف الحرب بالوكالة مع روسيا قبل أن يلحق ضرر لا يمكن إصلاحه بالولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي