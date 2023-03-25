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بوتين: روسيا ودول العالم تسعى لتعزيز التعامل بعملاتها المحلية

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بوتين: روسيا ودول العالم تسعى لتعزيز التعامل بعملاتها المحلية
Globallookpress Kremlin Pool
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ستوسع استخدام العملات الموثوقة في تجارتها، وأن الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط أعربت عن ترحيبها بالتعامل باليوان.

وقال بوتين لقناة "روسيا-24": "يسعد شركاؤنا الاتفاق معنا على إجراء التعاملات المالية باليوان. والدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط أعلنت أنها تريد أيضا التعامل باليوان. سنوسع التعامل بالعملات التي يمكن الوثوق بها".

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وأضاف: "الدولار له مزايا معينة اليوم، وهناك قيود معينة على العملات التي نستخدمها وليس فقط على اليوان، بل على العملات الأخرى أيضا. لكن كل دولة مهتمة بتعزيز عملتها المحلية، وستسعى جميع البلدان جاهدة لتحقيق ذلك".

المصدر: نوفوستي

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