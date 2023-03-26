الولايات المتحدة لا تعتزم تقليص وجودها العسكري في سوريا بعد قصف قواعدها

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن لا تنوي تقليص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات المتكررة على قواعدها هناك.

وقال كيربي في حوار مع شبكة "سي بي إس" ردا على سؤال مقدم البرنامج حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على تواجدها العسكري في سوريا عند مستواه الحالي: "نحن ملتزمون تماما بهذا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "مهمتنا في تدمير "داعش" لم تتغير. لدينا أقل من 1000 عسكري في سوريا يشاركون في هذه المهمة. وهذا أقل بكثير من السابق لكنه كاف ومهم جدا. لذلك سنواصل تنفيذ هذه المهمة".

ولم يستبعد كيربي تنفيذ مزيد من الضربات ضد المجموعات الموالية لإيران في سوريا.

وتابع: "لن أستبعد بالتأكيد إمكانية القيام بعمل أمريكي إضافي إذا رأى الرئيس أنه ممكن وضروري لحماية جيشنا وقواعدنا".

المصدر: تاس