أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن الدول الأوروبية متعبة من أثر العقوبات التي فرضتها ضد موسكو، وتريد بدء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المفاوضات.

وقال "دول أوروبا متعبة للغاية، ويعتبر العديد منها أن أوكرانيا يجب أن تسعى إلى مسار التفاوض ما مع روسيا".

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وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه مشاكل خطيرة بسبب ما يحدث في أوكرانيا ولهذا السبب قد تعيد النظر في نهجها لدعم نظام كييف.

ولفت الانتباه، إلى العواقب الاقتصادية الوخيمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على موسكو. مؤكدا أنها مرهقة للغاية بالنسبة للبلدان الأوروبية، ولا يرغب الكثيرون في تطبيق المزيد من العقوبات.

المصدر: نوفوستي