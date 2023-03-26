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الغواصات الروسية الحديثة تثير قلق قائد البحرية النرويجية

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الغواصات الروسية الحديثة تثير قلق قائد البحرية النرويجية
Sputnik
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أفادت قناة TV2 التلفزيونية، بأن البحرية النرويجية رصدت زيادة في نشاط الغواصات الروسية، وكذلك طائرات الاستطلاع الروسية في منطقة بحر الشمال.

وذكرت القناة، أنها حصلت على "مجموعة واسعة من مواد الفيديو" من البحرية السويدية، تم فيها تصوير نشاطات الغواصات والطائرات الروسية.

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ونقلت القناة عن قائد البحرية النرويجية رون أندرسن قوله إن غواصتي "سيفيرودفينسك" و"يوري دولغوروكي" الروسيتين، يمكن أن تشكلا تهديدا للمنشآت الاستراتيجية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف: "هذه الغواصات الروسية حديثة وقليلة الضجة وتحمل في ترسانتها صواريخ متقدمة جدا".

ونوهت القناة بأن البحرية النرويجية عززت نشاطاتها واستعدادها بعد تعرض خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي" للتفجير في العام الماضي. وقال أندرسن: "نحن أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، وننظر إلى هذه المسؤولية بشكل جدي".

وأشارت القناة إلى أن البحرية النرويجية تعتقد أن هناك "صلة واضحة بين التواجد البحري الروسي وخطوط الأنابيب النرويجية" وترى أيضا وجود نمط محدد متبع في طريقة تحرك الغواصات الروسية".

المصدر: تاس

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