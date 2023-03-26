الإعلام الألماني يتحدث عن ركود في بادن بادن الألمانية

أفادت صحيفة Schwäbische، بأن منتجع بادن بادن الألماني، يواجه مشاكل كبيرة، بسبب توقف السياحة الوافدة من روسيا، عقب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة، أن "مدينة بادن بادن، كانت وجهة سياحية خصبة للوافدين الروس، منذ أكثر من 200 عام، إلا أن بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفرض الغرب للعقوبات ضد روسيا، أنهى هذا التاريخ السياحي، ما اضطر المطاعم والفنادق والمحلات التجارية للإغلاق الجماعي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن شوارع المدينة عجت باللاجئين الأوكرانيين، بدلا من السياح، منوهة بأن تمركز اللاجئين في مدينة بادن بادن هو الأكبر في مدن جنوب غرب ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، أن معظم الأثرياء الروس باعوا عقاراتهم في بادن بادن، ما اضطر قائد الأوركسترا الروسي، فاليري غيرغيف، للتوقف عن العمل مع قاعة الحفلات الموسيقية المحلية.

ونقلت الصحيفة عن نائبة رئيس الجمعية الثقافية الألمانية الروسية في بادن بادن، فالنتينا يوشينا، قولها "انتهى كل شيء، فالروس لن يأتوا بعد الآن".

ووفقا ليوشينا، كانت مدينة بادن بادن مزدهرة قبل 30 عاما، وكانت تعج بالسياح الروس، وفتحت شركات المجوهرات العديد من المتاجر، وافتتحت العديد من المشاريع، مستغلين جمال المدينة ورونقها، أما الآن فالمدينة تعاني من الركود.

المصدر: تاس