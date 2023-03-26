ترامب: نظام بايدن يستخدم أساليب ستالين في العهد السوفيتي  

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، طريقة عمل إدارة جو بايدن وأعرب عن امتعاضه من الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في مدينة واكو بولاية تكساس: "لقد أصبحنا دولة من العالم الثالث، وباتت بلادنا تشبه جمهوريات الموز".

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وقارن ترامب كذلك استخدام "نظام بايدن" لهيئات حماية القانون الأمريكية كسلاح، بالحقبة الستالينية في الاتحاد السوفيتي.

وتطرق خلال كلمته، إلى أزمة الهجرة غير الشرعية ونظام التصويت، ووعد في حال فوزه في انتخابات 2024 بـ "بفضح وتعرية المجرمين الذين يضرون بمنظومة حماية القانون في البلاد".

هذا وتبحث هيئة محلفين كبرى في نيويورك إمكانية توجيه تهم ضد ترامب فيما يتعلق بالتزوير المزعوم لوثائق مالية لمنظمة ترامب بخصوص دفع أموال للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

المصدر: نوفوستي