"واشنطن لم تعد تضحك".. سيناتور روسي يستذكر سخرية بايدن من احتمال تقارب روسيا والصين

استذكر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، سخرية السيناتور الأمريكي جو بايدن، قبل عقود من تحذير مسؤولين روس له من التقارب بين روسيا والصين إن لم يتوقف "الناتو" عن الزحف شرقا.

وذكر بوشكوف أنه في أواخر التسعينات، تحدث بايدن الذي كان عضوا في مجلس الشيوخ آنذاك مع مسؤولين روس هددوا بـ"تكوين صداقات مع الصين" إذا واصل الغرب توسيع حلف "الناتو" شرقا.

وردا على ذلك تمنى بايدن ساخرا "النجاح للروس، ونصحهم في حال فشلهم بذلك بتكوين صداقات مع إيران".

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وأضاف: "لكن واشنطن الآن لم تعد تضحك: لقد نجحت روسيا بتشكيل محور مع إيران والصين، والآن في الولايات المتحدة صاروا يعتبرون ذلك تحديا رئيسيا لواشنطن.. هم نصحوا، وهم خلقوا هذا التحدي".

المصدر: نوفوستي