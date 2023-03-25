الإمارات تفرج عن إسرائيلية محكومة بالإعدام

أفرجت السلطات الإماراتية عن إسرائيلية محكومة بالإعدام بعد إدانتها بتهريب المخدرات، بموجب العفو الصادر عن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة شهر رمضان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء السبت، إن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أعلن العفو عن فداء كيوان (43 عاما) إسرائيلية من أصول عربية تسكن مدينة حيفا، سبق وحكم عليها بالإعدام بعد إدانتها بالإتجار في المخدرات.

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وأضافت: "أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، عفوا عن الإسرائيلية فداء كيوان، التي ضبطت في مارس 2021 بحوزتها نصف كيلوغرام من الكوكايين، وحكم عليها في البداية بالإعدام، لكن عقوبتها خففت إلى السجن المؤبد".

وأوضحت أن القرار جاء في إطار العفو الذي يمنحه رئيس الإمارات للسجناء بمناسبة شهر رمضان، بناء على "نداء إنساني من قبل رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، وجهه إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد".

وتابعت: "وجه الرئيس هرتسوغ قبل أسابيع نداء إنسانيا شخصيا إلى رئيس دولة الإمارات، وكبادرة حسن نية تجاهه قرر محمد بن زايد، العفو عنها وإطلاق سراحها إلى إسرائيل".

وقالت الصحيفة نقلا عن مكتب هرتسوغ: "عبر رئيس الدولة عن امتنانه لرئيس دولة الامارات وهنأه وشعبه وكل جيراننا بشهر رمضان المبارك شهر الخير والسلام".

وحكم على كيوان وهي مصورة كانت تملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي في حيفا، بالإعدام في أبريل 2022 لحيازتها نصف كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وأواخر حزيران من العام الماضي ألغت محكمة الاستئناف في أبو ظبي حكم الإعدام الصادر بحق فداء كيوان.

المصدر: وسائل إعلام عبرية