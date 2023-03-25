واشنطن ترحب بإطلاق سراح بول روسيساباغينا في رواندا

رحبت الولايات المتحدة بإطلاق رواندا سراح المعارض بول روسيسباغينا، الذي اعتقل بعد انتقاده الحكومة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن الامتنان للحكومة الرواندية بإطلاق سراح المعارض الرواندي بول روسيسباغينا وامتدح مساعي حكومة قطر.

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وذكر بلينكن، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، "أنه لمن دواعي الارتياح أن نعرف أن بول قد عاد إلى عائلته وأن حكومة الولايات المتحدة ممتنة للحكومة الرواندية لجعل هذا اللقاء ممكنا".

وقال بلينكن إن بلاده تريد لرواندا أن تنعم بالسلام والازدهار، مؤكدا على مبدأ السعي إلى التغيير السياسي في رواندا وعلى الصعيد العالمي من خلال الوسائل السلمية وإنهاء العنف السياسي.

بدوره، شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحكومتين الرواندية والقطرية، معربا عن سعادته بالإفراج عن روسيسباغينا.

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، وساطة بلاده بأنها تعكس الثقة المتبادلة والعلاقات الوثيقة بين قطر ورواندا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الحكومة الرواندية إنه تم تخفيف الحكم الصادر قبل عامين بحق روسيسباغينا (68 عاما).

وفي عام 2021، حكم على المعارض الرواندي بالسجن 25 عاما بتهمة الارتباط بـ"الحركة الرواندية من أجل التغيير الديمقراطي" المعارضة وجناحها المسلح، بيد أن روسيسباغينا نفى الاتهامات الموجهة إليه.

ونقلت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤوليْن أمريكيين أن المعارض الذي يحمل إقامة في الولايات المتحدة سيظل في كيغالي يومين ثم يسافر إلى الدوحة ومنها إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات