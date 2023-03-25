مستشار سابق للبنتاغون: زيلينسكي أوقع قواته في فخ الجيش الروسي بأرتيوموفسك

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بإرساله حشودا كبيرة من قواته إلى أرتيوموفسك (باخموت)، أوقع جيشه في فخ القوات الروسية هناك.

وقال ماكغريغور: "الأوكرانيون يرسلون المزيد من العسكريين إلى هناك وسيستمر القضاء عليهم في الفخ الناري طالما أن كييف تستمر في تغذية هذا المحور".

واعترف زيلينسكي في وقت سابق بأن قواته لا يمكنها في الوقت الراهن شن هجوم مضاد على المحور الشرقي في أرتيوموفسك، وبرر ذلك بنقص الأسلحة.

المصدر: نوفوستي