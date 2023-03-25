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مقتل 14 شخصا على الأقل جراء إعصار ضرب الولايات المتحدة

أخبار العالم

مقتل 14 شخصا على الأقل جراء إعصار ضرب الولايات المتحدة
Globallookpress Birgit Reichert
صورة تعبيرية
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أفادت قناة ABC التلفزيونية نقلا عن السلطات الأمريكية بأن إعصار ولاية مسيسيبي تسبب بمقتل 14 شخصا على الأقل.

وقالت القناة إن الإعصار بدأ في منطقة سيلفر سيتي حوالي الساعة 20:50 بالتوقيت المحلي. ومن هناك، تحرك الإعصار إلى الجزء الشمالي الغربي من الولاية، مخلفا أكثر من 160.9 كم من الدمار في طريقه. وما تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وكتب حاكم الولاية، تيت ريفز، على "تويتر": "عززنا الدعم الطبي وجلبنا المزيد من سيارات الإسعاف وإمدادات الطوارئ الأخرى للمتضررين".

المصدر: تاس

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