أكثر من 1200 ضحية بزلزال تركيا لم تعرف هوياتهم حتى الآن

كشف مسؤول في وزارة الداخلية التركية، أنه تعذر تحديد هويات 1297 شخصا، لقوا حتفهم في زلزال 6 فبراير الماضي، جنوب شرقي تركيا.

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وفقد أكثر من 50 ألف شخص حياتهم في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وكان مركزه مدينة كهرمان مرعش.

وقال فيدات مرجان، رئيس إدارة الأمن العام في المديرية العامة للأمن، خلال تقديمه معلومات عن الخسائر بعد الزلزال أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إنه تم تكليف 170 فريقا و461 فردا بالعمل في المنطقة، من أجل تحديد هويات الضحايا.

وذكر المسؤول أنه بفضل الجهود، تم التعرف على هويات 3755 مواطنا فقدوا أرواحهم في الزلزال، من خلال بصمات الأصابع، كما تم التعرف على 275 من خلال الصور، وقال مرجان: "لدينا حاليا 1297 مواطنا أخذنا عينات الحمض النووي الخاصة بهم، وعينات بصمات الأصابع، والذين لم نتمكن من التعرف عليهم. الدراسات لا تزال جارية بحقهم".

وضرب زلزالان مدمران جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الماضي أسفر عن آلاف الضحايا في البلدين ودمار كبير في الوحدات السكنية والبنى التحتية.

المصدر: زمان